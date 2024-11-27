Ключевые тезисы соглашения о прекращении огня в Ливане
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«Хезболла» и другие вооруженные группировки на территории Ливана берут на себя обязательство не проводить каких-либо наступательных действий против Израиля.
Израиль не будет проводить никаких военных операций против целей в Ливане — ни на суше, ни в воздушном или морском пространстве.
Израиль и Ливан признают важность соблюдения резолюции №1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года.
Обязательства сторон не отменяют неотъемлемого права Израиля и Ливана на самооборону.
Силы безопасности и вооруженные силы Ливана будут единственными структурами, которым разрешено иметь оружие или дислоцироваться на юге Ливана.
Продажа, поставка или производство вооружения и сопутствующих материалов в Ливане будут контролироваться ливанским правительством.
Все несанкционированные объекты, связанные с производством оружия и сопутствующих материалов, будут демонтированы.
Вся не соответствующая требованиям военная инфраструктура и позиции в Ливане будут демонтированы, а все несанкционированное оружие будет конфисковано.
С одобрения Израиля и Ливана будет созван комитет по контролю и оказанию помощи в соблюдении текущих обязательств.
Израиль и Ливан будут сообщать о любых нарушениях этих обязательств контролирующему комитету и Временным силам ООН (ВСООНЛ).
Ливан разместит свои официальные силы безопасности и армию вдоль всех пунктов пересечения границы и определенной линии в южной зоне.
Израиль поэтапно выведет свои войска из южной зоны «голубой линии» (установленная ООН в 2000 году черта) в течение периода сроком в 60 дней.
Соединенные Штаты берут на себя обязательство активизировать непрямые переговоры между Израилем и Ливаном для установления международно признанной сухопутной границы.