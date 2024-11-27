Двое жителей Дагестана собирались устроить теракт в госучреждении

В Дагестане задержали двух местных жителей по подозрению в террористической деятельности. Как сообщил региональный СКР, они планировали устроить теракт в одном из госучреждений республики. В их отношении возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту, прохождении обучения в целях террористической деятельности и об изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 ст. 205.3 ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).

По версии следствия, задержанные 2023-2024 годах прошли специальное обучение по изготовлению взрывчатки и планировали использовать ее для совершения теракта. В июле 2024-го они приобрели все необходимые компоненты. Однако создать взрывчатку они не успели — их задержали сотрудники правоохранительных органов в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.