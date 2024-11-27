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В Ростовской области износ тепловых сетей составляет 61%

Износ разводящих тепловых сетей в Ростовской области составляет 61%, магистральных – 48%. Это один из самых проблемных вопросов в регионе, сообщает пресс-служба донского губернатора со ссылкой на генерального директора ООО «Лукойл- Ростовэнерго» Сергея Левченко.

По словам Сергея Левченко, при нынешнем темпе реконструкции уровень износа будет расти.

Компания разработала инвестиционную программу модернизации на десять лет общей стоимостью – 33,8 млрд руб. на сети Ростова и 15,5 млрд руб. на сети Волгодонска. Сейчас идет работа по определению источников финансирования.

Ева Китаева

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