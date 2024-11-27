На маршрут № 4 в Ростове выйдут автобусы-«гармошки»

Примерно половину подвижного состава на одном из самых востребованных маршрутов донской столицы № 4 «Центральный рынок – «ГПЗ-10» составят автобусы особо большого класса («гармошки»). Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт со ссылкой на директора департамента транспорта Ростова Вадима Шкабарню.

Ао его словам, на маршрут № 4 заявлено 16 автобусов-«гармошек».

В 2023 году автобусы большого класса вышли на маршруты № 71 и № 16. Машины были переданы из Москвы. По словам Вадима Шкабарня, это позволило увеличить провозные возможности. «Мы эту работу будем продолжать», – подчеркнул руководитель департамента городского транспорта.

Анастасия Казуков