В Екатеринбург доставили два низкопольных троллейбуса «Синара-6254»
В Екатеринбург доставили два первых низкопольных троллейбуса «Синара-6254», рассказал своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.
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Транспорт вмещает 90 человек и может проходить 20 км без подключения к сети. Троллейбусы оснащены USB-зарядками, видеонаблюдением, системой пожаротушения, кондиционерами и пандусом для маломобильных граждан. Следующие поставки транспорта ожидаются до конца декабря. Всего закупят 50 единиц, обновив троллейбусный парк города на 50%, рассказал мэр.