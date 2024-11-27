В четверг без света могут остаться 69 улиц в Сочи

В четверг, 28 ноября, без электричества могут остаться 69 улиц в Сочи. Временные изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

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Без света могут остаться жители улиц Демократическая, Кирова, Насыпная, Дачная, Совхозная, Гастелло, Народная, Урицкого, Полевая, Светогорская, Нагуляна, Шоссейная, Буковая, Дубовая, Тепличная. Изменения также могут коснуться улиц Тепличная, Пятигорская, Шаумяна, Транспортная, Вишневая, Чебрикова, Дагомысская.

Неудобства могут заметить жители переулков Ветеринарный, Крутой, Вишневый, Юртовский, Теневой. В четверг свет могут отключить в селах Индюк, Дефановка, Тенгинка.

До 19:00 света может не быть в поселках Октябрьский, Лазаревское, Баранда. Полный список можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик