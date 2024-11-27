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Коммерсантъ FM
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Главные молодые откровения сезона

Игрок (страна)Клуб (страна)ВозрастКоэффициент полезности
Пау Кубарси (Испания)«Барселона» (Испания)17,8 года91,5
Кобби Мейну (Англия)«Манчестер Юнайтед» (Англия)19,683,3
Хулио Солер (Аргентина)«Ланус» (Аргентина)19,777,0
Эстеван Виллиан (Бразилия)«Палмейрас» (Бразилия)17,574,9
Семих Кылычсой (Турция)«Бешикташ» (Турция)19,273,0
Клаудио Эчеверри (Аргентина)«Ривер Плейт» (Аргентина)18,972,9
Джек Хиншелвуд (Англия)«Брайтон» (Англия)19,672,3
Тобиас Рамирес (Аргентина)«Архентинос Хуниорс» (Аргентина)18,071,8
Хёк Ян Мин (Южная Корея)«Канвон» (Южная Корея)18,671,5
Брену Бидун (Бразилия)«Коринтианс» (Бразилия)19,770,9
Иван Роман (Чили)«Палестино» (Чили)18,370,8
Алексей Батраков (Россия)«Локомотив» (Россия)19,470,7
Педру (Бразилия)«Зенит» (Россия)18,870,3
Тарас Мыхавко (Украина)«Динамо» (Украина)19,470,3
Ян-Карло Симич (Сербия)«Андерлехт» (Бельгия)19,569,4
Хосет Пераса (Коста-Рика)«Сан-Карлос» (Коста-Рика)19,969,1
Мартим Фернандиш (Португалия)«Порту» (Португалия)18,868,9
Ноам Бен Харуш (Израиль)«Хапоэль» (Хайфа, Израиль)19,567,4
Серхио Паласиос (Колумбия)«Брагантину» (Бразилия)19,766,5
Нив Йегошуа (Израиль)«Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)19,866,5
  • Газета «Коммерсантъ» №220 от 28.11.2024, стр. 12

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