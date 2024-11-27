Главные молодые откровения сезона

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|Игрок (страна)
|Клуб (страна)
|Возраст
|Коэффициент полезности
|Пау Кубарси (Испания)
|«Барселона» (Испания)
|17,8 года
|91,5
|Кобби Мейну (Англия)
|«Манчестер Юнайтед» (Англия)
|19,6
|83,3
|Хулио Солер (Аргентина)
|«Ланус» (Аргентина)
|19,7
|77,0
|Эстеван Виллиан (Бразилия)
|«Палмейрас» (Бразилия)
|17,5
|74,9
|Семих Кылычсой (Турция)
|«Бешикташ» (Турция)
|19,2
|73,0
|Клаудио Эчеверри (Аргентина)
|«Ривер Плейт» (Аргентина)
|18,9
|72,9
|Джек Хиншелвуд (Англия)
|«Брайтон» (Англия)
|19,6
|72,3
|Тобиас Рамирес (Аргентина)
|«Архентинос Хуниорс» (Аргентина)
|18,0
|71,8
|Хёк Ян Мин (Южная Корея)
|«Канвон» (Южная Корея)
|18,6
|71,5
|Брену Бидун (Бразилия)
|«Коринтианс» (Бразилия)
|19,7
|70,9
|Иван Роман (Чили)
|«Палестино» (Чили)
|18,3
|70,8
|Алексей Батраков (Россия)
|«Локомотив» (Россия)
|19,4
|70,7
|Педру (Бразилия)
|«Зенит» (Россия)
|18,8
|70,3
|Тарас Мыхавко (Украина)
|«Динамо» (Украина)
|19,4
|70,3
|Ян-Карло Симич (Сербия)
|«Андерлехт» (Бельгия)
|19,5
|69,4
|Хосет Пераса (Коста-Рика)
|«Сан-Карлос» (Коста-Рика)
|19,9
|69,1
|Мартим Фернандиш (Португалия)
|«Порту» (Португалия)
|18,8
|68,9
|Ноам Бен Харуш (Израиль)
|«Хапоэль» (Хайфа, Израиль)
|19,5
|67,4
|Серхио Паласиос (Колумбия)
|«Брагантину» (Бразилия)
|19,7
|66,5
|Нив Йегошуа (Израиль)
|«Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)
|19,8
|66,5