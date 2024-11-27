В Екатеринбурге начали рассматривать дело криминального авторитета Овчинникова

Железнодорожный суд Екатеринбурга вновь начал рассматривать уголовное дело против криминального авторитета Андрея Овчинникова (известен как Банзай или Овчина), следует из данных на сайте суда. Он обвиняется по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Овчинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Овчинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Заседания откладывались с октября 2021 года по 18 ноября этого года. 5 августа 2022 года производство дела было приостановлено из-за болезни подсудимого. «Психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого»,— говорится в карточке дела. Порталу Е1.ru Андрей Овчинников говорил, что у него инвалидность II группы из-за диабета, инфаркта и нескольких перенесенных инсультов.

Напомним, в сентябре 2021 года Свердловский облсуд отменил приговор Железнодорожного райсуда Екатеринбурга, который оправдал Андрея Овчинникова по обвинению в похищении человека и хранении оружия. По версии следствия, в 2017 году Андрей Овчинников организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова. Его тело обнаружили в 2019 году. Установлено, что он умер от остановки сердца. В ходе следствия Андрею Овчинникову были предъявлены обвинения в том числе по факту обнаружения у него 32 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова.

В 2019 году Железнодорожный райсуд признал виновными в похищении Анатолия Плетухова Алексея Дубового, Владимира Лысенкова и Андрея Котельникова, приговорив их к шести годам, семи с половиной годам и четырем годам колонии строгого режима соответственно. Дело Андрея Овчинникова было выделено в отдельное делопроизводство. Свою вину в ходе следствия и на суде он неоднократно отрицал.

Чем известен Андрей Овчинников — в материале «Ъ-Урал» «Познакомься Леша, это Дедушка Хасан»

Виталий Красиков