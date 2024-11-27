В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в растрате 350 тысяч рублей

Житель Марий Эл обвиняется в присвоении 350 тыс. руб., полученных в виде социальной помощи на развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый получил 350 тыс. руб. на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности через центр социального обслуживания в Сернурском районе. Однако в декабре 2023 года, столкнувшись с трудностями, он прекратил бизнес и потратил средства на личные нужды.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более 360 тыс. руб. Мужчина признал свою вину. Собранных доказательств оказалось достаточно для направления дела в суд.

Анар Зейналов