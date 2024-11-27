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На линию в Сочи вышел электробус малого класса

В Сочи на линию вышел электробус малого класса, который будет курсировать по маршруту №49 «ул. Дарвина (ост. Школа-интернат №1) — Горбольница №3 — ж/д вокзал Хоста (по старой дороге) — c/x Приморский». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Группа компаний «Газ» передала на эксплуатацию новую «Газель Е-CITY». Ключи от электробуса вручили на торжественной церемонии, которая состоялась на закрытии конкурса «Водитель года — 2024».

В Сочи на регулярной основе проводятся испытания автобусов различных классов и производителей для оценки их соответствия технико-эксплуатационным требованиям с учетом специфики местного рельефа. Электробус малого класса будет находиться на испытательной эксплуатации в течение полугода, в течение которого будут учитываться мнения технических специалистов, водителей и пассажиров.

В 2024 году в Сочи по различным программам, включая национальный проект «Безопасные качественные дороги» и краевую поддержку, поступило 146 газомоторных автобусов и девять электробусов.

«Ъ-Сочи» писал, что с 27 ноября на участке слияния федеральных трасс А-147 и А-148 в Хостинском районе Сочи введут временное сужение проезжей части до двух полос. Эти меры необходимы для проведения ремонтно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий оползня, вызванного обильными осадками и высокой нагрузкой на дорожное полотно, а также для обеспечения защиты параллельной железнодорожной линии.

Мария Удовик

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