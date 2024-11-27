В Чувашии предупредили о фейковых сообщениях от министра культуры

Министерство культуры Чувашской Республики предупреждает о рассылке ложных сообщений от имени министра Светланы Каликовой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Эти сообщения могут содержать недостоверную информацию. Убедительно просим не реагировать на них!» — говорится в сообщении пресс-службы.

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Диана Соловьёва