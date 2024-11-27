В Башкирии с начала года собрали около 2 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
В Башкирии с начала года выписано более 6,2 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД, что на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 5,9 млн штрафов. Об этом сообщил руководитель Центра организации дорожного движения республики Илья Крюков на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В Дорожный фонд республики поступило 1,96 млрд руб. от оплаченных штрафов, что немного выше показателя прошлого года — 1,95 млрд руб. Илья Крюков отметил, что рост числа штрафов связан с увеличением интенсивности движения и количеством комплексов фотовидеофиксации.
Количество комплексов фотовидеофиксации выросло до 1830. Илья Крюков подчеркнул, что установка таких систем направлена на снижение аварийности, а не на увеличение сбора штрафов. Также было объявлено о начале нового контракта по организации 56 новых перекрестков для повышения безопасности дорожного движения в республике.