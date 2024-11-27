Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к криптобиржам

Свердловская область вошла в первую десятку регионов России по интересу жителей к криптобиржам, заняв девятое место, следует из данных Мегафона. В начале ноября интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи вырос на 14% по сравнению с октябрем, что свидетельствует о растущем интересе свердловчан к цифровым валютам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди бирж лидерами стали Deribit (+68%), KuCoin (+38%) и Bitget (+27%). Бinance, BingX и Bitfinex занимают первые места по объему трафика. В то же время некоторые биржи потеряли часть трафика: Gate.io (-30%) и MEXC (-29%).

Рост интереса к криптобиржам в России соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос на 8-10% по сравнению с октябрем. Российские пользователи составляют 27-30% всего интернет-трафика на эти биржи.

Отмечается, что основной фактор роста интереса к криптовалютам — повышение цен на биткоин и другие цифровые валюты. Курс биткоина, занимающего около 60% объема торгов, начал расти после выборов президента США. В последние дни ноября биткоин вырос почти на 45%, достигнув $98 тыс. по сравнению с $68 тыс. в начале месяца.

Возможная роль мировых новостей и изменения законодательства в России также способствовали повышению интереса к цифровым валютам. С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, что стало дополнительным стимулом для многих пользователей.