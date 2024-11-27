В 2025 году в Уфе увеличится ставка земельного налога

Депутаты горсовета Уфы утвердили повышение земельного налога с 2025 года. Ставка вырастет с 0,18% до 0,2% от кадастровой стоимости участков, занятых жилищным фондом и объектами ЖКХ, или предназначенных для строительства жилья. Земельные участки в составе многоквартирных домов налогом не облагаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Повышение будет поэтапным: в 2026 году ставка составит 0,22%, в 2027 — 0,242%, в 2028 — 0,266%, а с 2029 года достигнет 0,3%. Начальник финансового управления администрации Уфы Рустем Акбашев отмечал, по данным «Башинформа», что дополнительные поступления от повышения ставки в 2025 году составят около 8,5 млн руб., в 2026 — 8,9 млн руб., в 2027 — 9,8 млн руб., в 2028 — 10,8 млн руб., а в 2029 — 13,3 млн руб.

Также установлена ставка налога в размере 1,5% для земельных участков с кадастровой стоимостью от 300 млн руб. Ранее такие участки не выделялись в отдельную категорию.

Олег Вахитов