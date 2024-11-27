В Челябинске восстановили водоснабжение двух домов по улице Захаренко

В Челябинске после устранения прорыва водовода в Курчатовском районе в домах №11 и №11Б по улице Захаренко восстановили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Авария на водоводе произошла около 14:00 27 ноября. Водоснабжение отключили, чтобы устранить последствия ЧП. На месте работала аварийная бригада муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Для обеспечения челябинцев водой с 15:00 во дворе дома №11 была установлена питьевая бочка. Кроме того, переводили в бесплатный режим водомат по адресу: улица Захаренко, 11Г.

Виталина Ярховска