Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает в том числе о потенциальных игровых возможностях устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

Российская розница начала продажу первого смартфона с процессором Snapdragon 8 Elite. Обладателем чипа Qualcomm с технологией 3 нм и мобильным исполнением, который представили всего лишь месяц назад, стал флагман бренда Realme — модель GT7 Pro. Ее будущие владельцы обеспечат себя запасом производительности на ближайшие года три, а то и пять лет. В бенчмарке AnTuTu процессор показал значения, близкие к 3 млн единиц. Круто, но владельцы смартфонов, тем более флагманов, ждут не только результатов синтетических тестов. Я протестировал новинку Realme до начала продаж.

Прежде чем добраться до возможностей процессора, приятно провел время, изучая внешность GT7 Pro. Мне достался аппарат в расцветке «марсианский песок», и это, пожалуй, самый яркий на сегодня смартфон. Плотный и увесистый корпус из стекла, металла получил правильные, слегка скругленные формы, которые могут показаться устаревшими. Возможно, компромисс в дизайне — плата за размещение аккумулятора емкостью 6500 мАч. Автономность, которую он дает, на дистанции в пару недель с лихвой перекрыла любые сомнения по дизайну.

Может показаться, что такую батарею придется долго заряжать. Но в комплекте есть адаптер с впечатляющей мощностью до 120 Вт. Примерно за 40 мин он напитает смартфон полностью, около четверти часа потребуется на половину емкости. Приятные возможности, но к чему столь экстремально? Полагаю, дело в потенциальных игровых возможностях. И Realme GT7 Pro настолько хорош в этом плане, что энтузиасты уже запустили на нем игру GTA V. При этом с новейшим процессором аппарат получил вполне стандартные комплектации памяти: 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Ярким вышел не только цвет корпуса Realme GT7 Pro, но и сам дисплей. Речь о варианте LTPO AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. В пике создатели обещают до 6000 нит. На всей поверхности показатель будет в районе 2000 нит, но главное, что это позволяет комфортно пользоваться смартфоном под прямым солнцем — для тех редких случаев в зимней Москве. Вопрос с ШИМом решен хорошо.

Отдельного рассказа требуют возможности искусственного интеллекта GT7 Pro, набор из трех основных камер с сенсорами Sony, а также их использование под водой совместно с ультразвуковым сенсором отпечатка пальца. Это должно быть важно для будущих владельцев смартфона в том числе потому, что стоимость флагманской новинки Realme варьируется от 90 тыс. до 100 тыс. руб.