Экс-замдиректора челябинской «Городской среды» оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова, обвиняемого во взяточничестве. Он пробудет в СИЗО минимум до 14 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат просил избрать в отношении Сергея Любимова меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако постановление Курчатовского районного суда Челябинска оставили без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Любимова отправили под стражу летом 2022 года. Он проходит фигурантом вместе со своим коллегой Вадимом Левченко и их начальником, бывшим директором МКУ Александром Грезевым по делу о получении взяток в размере 2 млн руб. за непринятие решений о сносе незаконно размещенных в городе киосков. В сентябре 2022-го по обвинению в этом преступлении арестовали экс-советника главы Челябинска Петра Конарева. Господину Любимову вменяют восемь эпизодов по ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере), 14 эпизодах по п. «а» ч. 5 (группой лиц по предварительному сговору) и 22 эпизодах по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Виталина Ярховска