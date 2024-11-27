Харви Вайнштейн подал жалобу на условия содержания в тюрьме

Адвокаты голливудского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за изнасилование, подали иск в суд к властям Нью-Йорка, заявив о ненадлежащих условиях содержания в тюрьме. Из иска следует, что ему неделями не меняют одежду и белье, в камере холодно. Адвокаты отмечают также плохие санитарные условия для человека с тяжелыми заболеваниями.

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Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters Харви Вайнштейн

Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters

Харви Вайнштейн отбывает срок в тюрьме Райкерс в Нью-Йорке. Эта тюрьма на острове в проливе Ист-Ривер была открыта в 1930-е годы. Ее планировалось закрыть еще несколько лет назад из-за плохих условий содержания и регулярных жалоб заключенных на жестокость и нарушения со стороны сотрудников. Однако тюрьма, которую журнал Mother Jones включил в топ-10 худших тюрем в США, продолжает работать.

За последний год Харви Вайнштейна неоднократно госпитализировали, в октябре сообщалось, что у него диагностировали рак костного мозга.

Яна Рождественская