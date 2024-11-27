Суд арестовал участника стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском
В Каменск-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из участников стрельбы в торговом центре, которая произошла 21 ноября. Его заключили под стражу до 20 января, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Мужчине, который напал на оппонента с ножом, предъявлено обвинение - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый признал вину частично.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в торговом центре произошла стрельба, два человека пострадали. Межу двумя местными жителями 47 и 43 лет произошла ссора, один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет. С места происшествия оба пострадавших были доставлены в городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.