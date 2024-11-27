Суд арестовал участника стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском

В Каменск-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из участников стрельбы в торговом центре, которая произошла 21 ноября. Его заключили под стражу до 20 января, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мужчине, который напал на оппонента с ножом, предъявлено обвинение - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый признал вину частично.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в торговом центре произошла стрельба, два человека пострадали. Межу двумя местными жителями 47 и 43 лет произошла ссора, один из них схватился за нож, второй – за травматический пистолет. С места происшествия оба пострадавших были доставлены в городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Валерия Шестопалова