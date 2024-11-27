FT: главу Минобороны Китая заподозрили в коррупции

В Китае инициировали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, затронувшим руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alet Pretorius, Reuters Фото: Alet Pretorius, Reuters

По данным собеседников издания, министр «находится под следствием в рамках более широкого расследования коррупции в НОАК». Он стал третьим подряд действующим или бывшим министром обороны КНР, в отношении которого начато расследование по подозрению в коррупции.

Пока неясно, какие именно обвинения ему предъявлены. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Дун Цзюнь был назначен на пост министра обороны в декабре 2023 года. Он сменил генерала Ли Шанфу, который был отстранен от должности всего через семь месяцев работы. В июне политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) исключило Ли Шанфу за «дисциплинарные нарушения» (коррупцию). По версии следствия, он получал и предлагал взятки и использовал служебное положение в корыстных целях. По данным Reuters, его уголовное дело касалось нарушений при закупке военной техники. Его предшественник Вэй Фэнхэ тоже был исключен из КПК за нарушения закона и партийной дисциплины.

О коррупционных чистках в КНР — в материале «Ъ» «Китаю еще есть с чем побороться».