В Татарстане за прошлую неделю уровень заболеваемости коронавирусом увеличился в 1,5 раза. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Замруководителя ведомства отметила, что ситуация контролируемая и решается мерами профилактики.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за неделю с 18 по 24 ноября выявлено 685 случаев COVID-19. Неделю ранее, с 11 по 17 ноября, зарегистрировано 482 заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что за неделю с 11 по 17 ноября заболеваемость COVID-19 увеличилась на 25,8%.

Диана Соловьёва