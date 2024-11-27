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Группа производителей наркотиков осуждена на Кубани

Пятеро участников группы, занимавшейся производством и торговлей мефедроном в хуторе Пролетарском Кореновского района Краснодарского края, осуждены на сроки лишения свободы от 13 до 16 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В 2022 году правоохранители задержали фигурантов и изъяли 28 кг готового к продаже запрещенного вещества. Следователи выяснили, что организатором группы был Геннадий Романов. Он привлек к незаконной деятельности Евгения Иванова, Максима Коновалова и братьев Макаровых — Евгения и Кирилла.

Приняв во внимание обвинительный вердикт присяжных, Краснодарский краевой суд признал их виновными в нарушении ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и приговорил к длительному заключению. Романов также осужден за покушение на сбыт запрещенных веществ. Использовавшееся для изготовления наркотика оборудование предписано уничтожить.

Дмитрий Ковалевский

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