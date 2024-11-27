«Мак-Лоджистик» обустроит дорожный комплекс площадью 2 га возле М-4 «Дон»

Компания «Мак-Лоджистик» планирует разместить новый многофункциональный комплекс с дорожными сервисами на территории общей площадью 2 га. Как сообщил «Город N», участок находится в Красносулинском районе вблизи федеральной трассы М-4 «Дон». Объем инвестиций в этот проект не называется.

Рядом с участком расположен парк ветрогенераторов, а также работают два заправочных пункта – обычный и предназначенный для электромобилей.

«Мак-Лоджистик» совместно с ГК «Автодор» развивает на М-4 «Дон» сеть дорожных комплексов «Транспарк». Одиз из них находится недалеко от Шахт, другие два – в Краснодарском крае. Кроме того, компания оказывает услуги в Тульской области.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мак-Лоджистик» было зарегистрировано в Каменск-шахтинске в 2012 году. Руководителем и бенефициаром указан Расул Исаев. Компания специализируется на деятельности гостиниц и прочих объектов размещения. В 2023 году выручка организации составила более 322,5 млн руб. чистая прибыль – 54,7 млн руб.

Анастасия Казуков