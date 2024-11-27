Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове двоих граждан Армении осудили за производство наркотиков

Двоих граждан Армении и России суд в Ростове приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за производство синтетических наркотиков в целях сбыта (ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

26-летний Артур Мовсесян и 23-летний Георгий Микава разместили оборудование для синтеза наркотических средств в арендованном частном доме. В нарколаборатории было изъято свыше 31 кг наркотического средства, а также химическое оборудование и прекурсоры.

Обвиняемый работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Крупные партии сбывали путём осуществления закладок.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...