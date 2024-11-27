В Ростове двоих граждан Армении осудили за производство наркотиков

Двоих граждан Армении и России суд в Ростове приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за производство синтетических наркотиков в целях сбыта (ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

26-летний Артур Мовсесян и 23-летний Георгий Микава разместили оборудование для синтеза наркотических средств в арендованном частном доме. В нарколаборатории было изъято свыше 31 кг наркотического средства, а также химическое оборудование и прекурсоры.

Обвиняемый работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Крупные партии сбывали путём осуществления закладок.

Ева Китаева