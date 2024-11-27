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Чемпионат студенческих команд «История будущего» пройдет в Сочи

В Сочи стартует чемпионат студенческих команд «История будущего», в ходе которого молодежь из пяти стран представит свои креативные культурные проекты. Более 100 участников из России, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Таджикистана презентуют 23 инициативы, включая чат-бот на базе искусственного интеллекта, приложение с использованием дополненной реальности, VR-музей и другие разработки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В программе мероприятия лекции, мастер-классы и круглые столы с участием экспертов в сфере культуры. Интерактивный формат, отмечают в администрации, позволит участникам познакомиться с современными подходами в креативных индустриях и усовершенствовать свои проекты. Помимо основной программы, предусмотрены соревнования по настольному теннису, квесты и экскурсии.

Мероприятие пройдет на базе Южного федерального центра спортивной подготовки в Сочи при поддержке Российского фонда культуры. Финал чемпионата запланирован на 30 ноября. Жюри определит победителей, чьи проекты будут признаны наиболее перспективными. Лучшая команда получит денежный приз в размере 120 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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