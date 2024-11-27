Исполняющим обязанности главы Карабаша станет Вячеслав Коробейников

В Карабаше исполняющим обязанности главы станет заместитель мэра по городскому хозяйству Вячеслав Коробейников. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе администрации Карабаша.

Официальное назначение Вячеслава Коробейникова состоится 28 ноября на собрании депутатов Карабашского городского округа. Там же будет принята отставка действующего главы Станислава Афанасенко. Он заявил об увольнении 27 ноября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Станислав Афанасенко занимал должность главы Карабаша с декабря 2022 года.