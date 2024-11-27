Трамп выдвинул предпринимателя Фелана на пост министра ВМС США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра ВМС США предпринимателя Джона Фелана, одного из доноров его предвыборной кампании. Также он предложил на должность главы Совета по внутренней политике при Белом доме своего спичрайтера Винса Хейли. В качестве кандидата на должность торгового представителя США республиканец выдвинул юриста Джеймисона Грира. Национальный экономический совет при Белом доме может возглавить бывший советник господина Трампа по экономическим вопросам Кевин Хассет.

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«Для меня большая честь объявить Джона Фелана нашим следующим министром ВМС США! Джон станет огромной силой для наших военнослужащих ВМС и стойким лидером в продвижении моего видения ''Америка прежде всего''»,— говорится в заявлении Дональда Трампа о должности министра ВМС, которое приводит Politico. Кандидатуру на этот пост должен утвердить Сенат.

Джон Фелон — основатель нескольких инвестиционных компаний, включая Rugger Management и MSD Capital. Он был крупным спонсором предвыборной кампании Дональда Трампа, в августе провел прием по сбору средств для его штаба. Господин Фелон, который среди прочего коллекционирует произведения искусства, не служил в армии США.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, состоявшихся 5 ноября, успел объявить о десятках назначений и выдвижений. Однако согласование некоторых кандидатур не гарантировано из-за их противоречивости. В частности, споры вызывает предложенный на пост главы Пентагона телеведущий Fox News Пит Хегсет. Тем временем до вступления господина Трампа в должность президента остается чуть меньше двух месяцев.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп приглашает в свой кабинет».