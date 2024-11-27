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В горах Сочи во время учений прозвучат сирены

В горном кластере Сочи в ближайшую пятницу, 29 ноября, пройдут командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС. Они будут длиться с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В тренировке будут участвовать пожарные, спасатели ЮРПСО МЧС России, «Кубань-СПАС», МКУ «Служба спасения города Сочи». Также к учениям присоединятся 10 пожарно-спасательный отряд регионального МЧС, врачи «скорой», полицейские, Росгвардия, ГАИ, коммунальные службы, спасательные отряды горных курортов.

В ходе тренировки задействуют системы оповещения, сиренно-речевые установки. Горожан и туристов просят отнестись к звуковым сигналам спокойно и «не нагнетать ситуацию».

«Ъ-Сочи» писал, что сирены прозвучат в Туапсе. На территории туапсинского нефтеперерабатывающего завода в четверг, 28 ноября, пройдет проверка системы оповещения.

Вячеслав Рыжков

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