В горах Сочи во время учений прозвучат сирены
В горном кластере Сочи в ближайшую пятницу, 29 ноября, пройдут командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС. Они будут длиться с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В тренировке будут участвовать пожарные, спасатели ЮРПСО МЧС России, «Кубань-СПАС», МКУ «Служба спасения города Сочи». Также к учениям присоединятся 10 пожарно-спасательный отряд регионального МЧС, врачи «скорой», полицейские, Росгвардия, ГАИ, коммунальные службы, спасательные отряды горных курортов.
В ходе тренировки задействуют системы оповещения, сиренно-речевые установки. Горожан и туристов просят отнестись к звуковым сигналам спокойно и «не нагнетать ситуацию».
«Ъ-Сочи» писал, что сирены прозвучат в Туапсе. На территории туапсинского нефтеперерабатывающего завода в четверг, 28 ноября, пройдет проверка системы оповещения.