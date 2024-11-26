В Туапсе прозвучат сирены

На территории туапсинского нефтеперерабатывающего завода 28 ноября проведут плановую проверку локальной системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В четверг, 28 ноября, в 10:00 начнется плановая проверка локальной системы оповещения. В мэрии уточнили, что в ходе проверки задействуют электрические сирены, а также голосовое оповещение по громкой связи, информирующее о проводимых мероприятиях.

Городская администрация заранее предупреждает туапсинцев и гостей города о проведении этих мероприятий и призывает сохранять спокойствие, так как проверка носит плановый характер.

Мария Удовик