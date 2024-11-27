«АПРИ» публикует МСФО

за 3 квартал 2024 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг» Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Главное:

LTM выручка по всем проектам Группы достигла 15,6 млрд рублей

LTM чистая прибыль — 2,1 млрд рублей

LTM EBITDA — 6,3 млрд рублей

Собственный капитал Группы с начала года вырос на 51%

Отношение Чистый долг / LTM EBITDA составило ~3,1

Отношение Чистый долг / Собственный капитал составило ~2,6

За 9 месяцев выручка по всем проектам составила 14,1 млрд рублей (+135% к 9 месяцам 2023 года), объём продаж за тот же период вырос на 31% и составил 13,45 млрд рублей. В кв. м рост продаж составил 6%. Опережающий рост выручки связан с повышением строительной готовности проектов Группы.

Группа продолжает улучшать диверсификацию по проектам. Крупнейшие проекты в структуре выручки по итогам 9 месяцев: «Твоя Привилегия» (Челябинск) — 31%, «Притяжение» — 30%, «Парковый Премиум» — 14%, «Твоя Привилегия» (Екатеринбург) — 12%.

На отчетную дату группа занимала первое место в Челябинской области по объему ввода жилья с 32,87% долей рынка, и объему текущего строительства жилой недвижимости с 17,58% долей рынка в Челябинской области. В Екатеринбурге компания занимает 16 место по объему текущего строительства. По данным ЕРЗ.РФ за сентябрь 2024 года.

По итогам обзора многоквартирного жилищного строительства от Аналитического центра ДОМ.РФ за III квартал 2024 года АПРИ продолжает оставаться одним из лидеров по строительству типового класса жилья (4-е место в России, доля рынка 1,1%).

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»