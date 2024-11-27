Владельца белгородского «Приосколья» объявили в розыск

Владелец белгородского агрохолдинга «Приосколье» 63-летний Геннадий Бобрицкий объявлен в розыск. Информация о нем появилась в базе данных МВД.

Геннадий Бобрицкий является обвиняемым по уголовному делу о присвоении и легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Летом этого года оно поступило в Свердловский райсуд Белгорода, но было возвращено в прокуратуру.

С начала года Геннадий Бобрицкий находился под домашним арестом. До этого он провел полгода в столичном СИЗО. МВД задержало его и предпринимателя Владимира Тебекина в июне 2023 года. В основу уголовного дела легли история приватизации акций государственного завода «Энергомаш». Следствие считает, что в результате незаконных сделок предприниматели нанесли ущерб на сумму более 600 млн руб.

Владимир Тебекин до сих пор находится под стражей. Помимо обвинений в присвоении ему вменили занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы).

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий