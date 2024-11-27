Россия пока не запрашивала помощь у ОДКБ в связи с ударами ATACMS

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов рассказал, что Россия пока не обращалась за помощью к организации из-за ударов украинских военных дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имангали Тасмагамбетов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Имангали Тасмагамбетов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, тема ударов не включена в повестку дня предстоящего заседания ОДКБ. Однако главы государств-участников обсудят общую ситуацию в зоне ответственности организации и на ее рубежах, охватывающей Восточно-Европейский, Кавказский и Центрально-Азиатский регионы.

«В рамках Договора о коллективной безопасности предоставление помощи, включая военную, происходит по просьбе, по запросу самого государства-участника. Как вы знаете, эта норма договора уже применялась на практике. На данный момент такого запроса от России не поступало»,— сказал господин Тасмагамбетов в беседе с ТАСС.

О первом применении украинскими военными ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны РФ сообщило 19 ноября. 23 и 25 ноября ВСУ нанесли удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории Курской области. 23 ноября ВСУ пятью ракетами ударили по позиции зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. 25 ноября восемь украинских ракет атаковали аэродром Курск-Восточный. Известно о пострадавших среди российских военных.

Подробнее о новой ракетной системе — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».