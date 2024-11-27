В Морозовске модернизированы три учреждения культуры по нацпроекту

В Морозовске состоялось открытие библиотеки, музея и детской школы искусств после завершения модернизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Учреждения обновили по нацпроекту «Культура».

Межпоселенческая центральная библиотека им. А. С.Пушкина модернизирована в рамках федерального конкурсного отбора на создание модельной библиотеки. Для нее закупили новую мебель и оборудование, провели высокоскоростной интернет. Стоимость проекта составляет 1,5 млн руб.

В Детской школе искусств Морозовского района завершен выборочный капремонт здания на общую сумму почти 20 млн руб. В ходе работ была отремонтирована кровля и помещения школы, выполнено устройство канализации, заменена электропроводка. Также благоустроена прилегающая территория.

В Морозовском краеведческом музее проведен капремонт, который обошелся в 5,6 млн руб. Деньги на эти цели выделены из консолидированного бюджета. Отмечается, что в настоящее время фонд учреждения включает в себя более 2,9 тыс. экспонатов.

Анастасия Казуков