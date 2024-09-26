Бюджетный дефицит Тюмени снизился на 1,5 млрд рублей

Депутаты Тюменской городской думы одобрили поправки в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, внесенные главой Тюмени Максимов Афанасьевым. Согласно решению, дефицит бюджета уменьшается с 3,19 млрд руб. до 1,47 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Доходы бюджета приняты городской думой в размере 43,5 млрд руб. (в предыдущей версии бюджета составляли 40,8 млрд руб.), расходы приняты в размере 44,9 млрд руб. (составляли 43,9 млрд руб.). Профицит бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов был снижен до 0 тыс. руб. (планировался в размере 861 млн руб.). Верхний предел муниципального внутреннего решено было установить в размере 0 тыс. руб., поскольку в обновленном бюджете отказались от кредитования.

Замглавы Тюмени, директор департамента финансовой и налоговой политики города Андрей Пилипчук сообщил, что решение отказаться от кредитования и уменьшить дефицит было принято из-за положительной динамики бюджета в первом полугодии. Расходы в этот период были исполнены на 43% (19,8 млрд), доходы — на 47% (20,2 млрд), общее количество доходов выше показателя прошлого года на 6%, кредитные средства в бюджет не привлекались. Доходы бюджета увеличились по отношению к плановым за счет межбюджетных трансфертов, большая часть доходов поступили в бюджет от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и упрощенной системы налогообложения (УСН).

Депутат от партии «Единая Россия» Андрей Потапов на заседании думы обратил внимание на то, что почти 250 млн руб. планируется выделить на субсидии выпадающих доходов перевозчикам, также почти 125 млн руб. предусмотрены на устройство наружного освещения. Депутат отметил, что в течение нескольких лет занимается вопросом освещения на своем одномандатном округе №18, но вопрос не решается из-за нехватки бюджета. Он поинтересовался, на основании чего бюджетные излишки распределили на конкретные объекты. Господин Пилипчук пояснил, что в администрации в первую очередь занялись освещением там, где этого требовали представители ГИБДД для обеспечения безопасного движения.

Господин Потапов высказал мнение о том, что администрации стоит больше привлекать городских депутатов к бюджетным решениям в отношении благоустройства, поскольку каждый депутат стремится улучшить свой округ. Его позицию поддержал депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин. «Наверное, советоваться надо с депутатами. Это принятие мини-бюджета по факту. Мы в конце года с вами приняли бюджет, у нас сформировалось на полтора миллиарда больше — но вроде депутаты тут и ни при чем. Надо подход как-то менять», — сказал он. Глава города Максим Афанасьев заверил депутатов, что все этапы принятия бюджета будут прозрачными, а все текущие изменения касаются вопросов, требующих срочного решения.

Поправки к бюджету 30 присутствующих депутатов приняли единогласно.

Анна Капустина