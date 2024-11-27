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Новая школа на улице Калараша в Сочи готова почти на 60%

Новое учебное заведение на улице Калараша в Сочи готово более чем на половину. Завершить строительство планируют в следующем году, рассказал глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Строительство новой школы на улице Калараша, по словам мэра, идет уверенными темпами, и готовность объекта уже близка к 60%. Сейчас специалисты занимаются укладкой кровли, облицовкой фасадов и монтажом инженерных сетей. Планируется, что в 2025 году школа будет готова принять первых учеников и педагогов.

Одновременно с этим в Лазаревском районе проектируются еще три школы – на улицах Мятной, Курчатова и Лооской. В целом, в Сочи ведутся работы на более чем 40 объектах образования на различных стадиях строительства. Масштабная социальная стройка по всему городу осуществляется благодаря поддержке федерального и регионального бюджета, уточнил господин Прошунин.

«Ъ-Сочи» писал, что педагогам курорта, которые оформят ипотеку, компенсируют 20 тыс. руб. ежемесячно. Около 700 педагогов в городе уже получают компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. руб.

Мария Удовик

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