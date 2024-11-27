Краснов рассказал о плачевном состоянии военных городков

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в преддверии зимы нужно жестко реагировать на неудовлетворительное состояние военных городков. На плохие условия проживания ему пожаловалась жительница военного городка в Чебаркульском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Краснов поручил провести служебную проверку военного прокурора Челябинского гарнизона. В Челябинске работает 308 военная прокуратура гарнизона, ее возглавляет Максим Рыженков. Игорь Краснов считает, что военных прокуроров «всех надо взбодрить».

«Сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще и чаще, в преддверии зимы это крайне опасно. Это требует самого жесткого реагирования со стороны прокуроров»,— сказал генпрокурор на личном приеме граждан в Челябинске (цитата по ТАСС).

В июне глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры военного городка 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвует в военной операции. Он пригрозил уголовной ответственностью, если объекты не будут введены в срок. Три казармы и столовая должны быть достроены до 1 декабря 2025 года.