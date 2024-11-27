ИИ для мониторинга воздуха в Челябинске разработают «Игры синих котов»

Центр экологического мониторинга Челябинской области заключил договор на разработку платформы видеонаблюдения для мониторинга источников загрязнения воздуха на основе технологии машинного зрения с ООО «Игры синих котов» из Санкт-Петербурга. Компания снизила цену контракта на 4,4 млн руб., до 13,3 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Платформа должна будет анализировать воздух Челябинска и отмечать появления дыма или пара, при необходимости сообщать об этом оператору. Программе также нужно распознавать различные источники загрязнения, их составы и продолжительность выбросов. Точность распознавания дыма или пара при отсутствии препятствий в кадре должна быть выше 80% днем. При этом доля «ложных событий» не может превышать 12%.

У платформы будет 14 точек мониторинга. Камеры от компании Hikvision, которые смогут работать в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов Цельсия и передавать информацию в течение трех секунд, нужно установить не более чем в 5 км от точек. Высота подвеса — от 10 м. Срок исполнения контракта — до конца 2025 года. Разработка модуля интеграции с камерами и сбор базы данных выполняется до 23 декабря. Далее необходимо приступить к обучению программы. Предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости работ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Игры синих котов» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июне 2023 года. Учредителем и генеральным директором является Валентин Белышков. Выручка в год основания составила 1,6 млн руб., чистая прибыль — 96 тыс. руб. В 2023 году компания разработала тренажер по повышению клиентоориентированности сотрудников по госконтракту с областным казенным учреждением «Центр государственных выплат и кадровой работы» Липецкой области. Организация создала некий обучающий панорамный фильм длительностью 5-10 минут с актерами, который возможно просматривать в шлеме виртуальной реальности. Заказчику услуги разработчика обошлись в 1,5 млн руб.

Виталина Ярховска