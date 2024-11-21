В Екатеринбурге на аукцион выставят картину Брусиловского и реквизит из «Вызова»

В Екатеринбурге на ежегодном аукционе «Екатерининская ассамблея» выставят антикварные книги, картину Миши Брусиловского и реквизит из фильма «Вызов». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Екатеринбурге на аукцион выставят картину Миши Брусиловского "Злой кот", написанную в 1996 году Фото: предоставлено пресс-службой СОСПП В Екатеринбурге на аукцион выставят первое полное собрание сочинений Виктора Короленко, изданное в 1914 году Фото: предоставлено пресс-службой СОСПП В Екатеринбурге на аукцион выставят первое полное собрание сочинений Виктора Короленко, изданное в 1914 году Фото: предоставлено пресс-службой СОСПП Следующая фотография 1 / 3 В Екатеринбурге на аукцион выставят картину Миши Брусиловского "Злой кот", написанную в 1996 году Фото: предоставлено пресс-службой СОСПП В Екатеринбурге на аукцион выставят первое полное собрание сочинений Виктора Короленко, изданное в 1914 году Фото: предоставлено пресс-службой СОСПП В Екатеринбурге на аукцион выставят первое полное собрание сочинений Виктора Короленко, изданное в 1914 году Фото: предоставлено пресс-службой СОСПП

Совладелец екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» Игорь Заводовский представит на аукцион картину Миши Брусиловского «Злой кот», написанную в 1996 году. Экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын передал на аукцион первое полное собрание сочинений Виктора Короленко, изданное в 1914 году. Тома в издательском коленкоровом переплете выполнены с художественным тиснением.

Другой лот — реквизит из фильма «Вызов» — на аукцион представила российская актриса театра и кино Юлия Пересильд.

Напомним, в конце декабря 2023 года на ежегодном аукционе «Екатерининская ассамблея» выставили снимки Владимира Высоцкого, а также скульптуру «Похищение Европы», выполненную литейной мастерской Ивана Дубровина.

Екатерининская Ассамблея — это ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводится с 2011 года по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. За все время проведения собрано почти 500 млн руб. на реализацию социальных проектов, в 2022 году — 108,5 млн руб.

Анастасия Таначева