Многокомнатные квартиры в Сочи подешевели на 26% за год

Средняя стоимость кв. м в многокомнатных квартирах в Сочи снизилась на 39,7% за год. По данным агентства «ОНИКС-Недвижимость», интерес к этому сегменту пока остается ограниченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В результате исследования эксперты выявили разнонаправленную динамику стоимости жилья в зависимости от формата квартир. Общая средняя цена кв. м на первичном рынке на курорте снизилась на 0,9%, что составляет 3,6 тыс. руб., однако на отдельных типах квартир изменения оказались более заметными.

Наибольшее снижение стоимости выявили в сегменте двухкомнатных квартир. Средняя цена «квадрата» уменьшилась на 26,8%, с 535,5 тыс. руб. в октябре 2023 года до 392 тыс. руб. в октябре 2024 года. Такое снижение делает двухкомнатные квартиры более доступными, что, по мнению экспертов, может привлечь дополнительный интерес со стороны покупателей, рассматривающих возможность переезда в Сочи для постоянного проживания.

В то же время отмечается рост цен на студии. Этот вид апартаментов подорожал на 22,3%. Цены выросли с 393,3 тыс. до 481,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что комнаты, продаваемые отдельно от квартир, на курорте выросли в цене на 2,9% за год. Стоимость увеличилась до 3,3 млн руб. По этому показателю город занял второе место среди других городов России.

Мария Удовик