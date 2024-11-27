Валентина Матвиенко заявила о наличии у России супероружия

Все адресаты приняли и расшифровали сигнал президента России Владимира Путина по поводу оружия, считает спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она назвала обращение главы государства и запуск ракеты «Орешник» «мощнейшим актом современной геополитики», значимость которого «еще долго будет раскрываться».

Госпожа Матвиенко считает выступление президента «аргументированным, взвешенным, подкрепленным действием посланием». На заседании верхней палаты парламента спикер объяснила смыслы этого послания. «Первое, наши действия — это ответ на продолжающуюся эскалацию Запада, на шаги, приведшие к атакам российских объектов дальнобойным оружием. Мы предупреждаем об их недопустимости. Второе, мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по «Вместе.РФ»).

Третьим смыслом спикер Совфеда назвала «большой потенциал для того, чтобы склонить чашу весов в сторону выбора мирного пути разрешения конфликта при безусловном соблюдении интересов России».

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Как отнеслись к испытанию нового оружия в Госдуме — в материале «Ъ» «День "Орешника"».