В Уфе вынесен приговор виновным в смерти жильцов дома от угарного газа

Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему техническому директору ООО «Генезис» и бывшему контролеру-печнику той же компании, сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый подсудимый признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), второй — в причинении смерти по неосторожности двум лицам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Экс-директор приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а экс-печник-контроллер — к двум с половиной годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишен права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием дымовых и вентиляционных каналов, в течение двух лет. Также они должны выплатить потерпевшим более 1 млн руб.

Как было установлено в суде, с апреля 2017 года по декабрь 2021 года подсудимые составляли фиктивные документы о проверках дымовых и вентиляционных каналов в пяти многоквартирных домах.

В апреле 2022 года в одном из домов на улице 8 марта от отравления угарным газом скончались двое жильцов. В ходе расследования выяснилось, что каналы были негерметичны, в них отсутствовала достаточная тяга.

Кроме того, несколько домов, которые якобы были на контроле осужденных, надолго были отключены от газоснабжения, добавили в ведомствах.

Майя Иванова