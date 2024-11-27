ГК «Красная стрела» приобрела 1,2 га около станции метро «Гражданский проспект»
Супруга совладельца группы «Красная стрела» Василия Черепни Екатерина Черепня стала единственным учредителем компании ООО «Пандора», которой принадлежит земельный участок на улице Ушинского, 12 в Калининском районе Петербурге, неподалеку от станции метро «Гражданский проспект». О состоявшейся сделке со ссылкой на представителей ГК «Красная стрела» 27 ноября сообщает «Деловой Петербург».
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
Прежними владельцами ООО «Пандора» значились двое физлиц, один из которых — Николай Комахидзе — в 2017 году продал группе «Автопродикс» автодилера «Манком-Авто», отмечает издание.
В ГК «Красная стрела» заявили, что в настоящий момент компания изучает потребности обжитой локации у метро «Гражданский проспект» и «разрабатывает варианты наиболее удачного перспективного использования приобретенного объекта». Сейчас на данной территории расположены автосалон, гостиница и иные объекты.
Сумма сделки не разглашается, однако по мнению экспертов, она могла составить до 900 млн рублей. Земельный участок относится к зоне общественно-деловой застройки с разрешенной высотностью до 40-43 м.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте 2023 года входящая в структуру ГК «Красная стрела» компания ООО «Специализированный застройщик "Структура-4"» получила разрешение на строительство — реконструкцию дома Шредера на Васильевском острове.