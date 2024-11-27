«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией 14 новых отделений связи в Тюменской области

«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение 14 сельских почтовых отделений в Тюменской области. Для этого энергетики выдали свыше 180 кВт мощности. Теперь 8,5 тысячи жителей будут получать почтовые и финансовые услуги в комфортных условиях.



Модернизация сельских почтовых отделений в регионах проводится по поручению президента России. В 2024 году модульные здания из быстровозводимых конструкций появились в Ярковском, Тобольском, Ялуторовском, Вагайском, Юргинском, Тюменском, Упоровском районах и Голышмановском городском округе. Специалисты «Россети Тюмень» организовали электроснабжение объектов от 14 высоковольтных питающих центров. Качество и количество передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета.

Техприсоединение к электросетям является одним из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, улучшая качество жизни населения и способствуя развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»