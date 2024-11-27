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В Зеленодольске задержали двоих наркодилеров почти с килограммом наркотиков

В Зеленодольске задержали двух местных жителей, у которых изъяли более 900 граммов запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, 24-летнего мужчину задержали в подъезде одного из домов с несколькими свертками мефедрона общим весом около 7 граммов. Он рассказал, что работает закладчиком вместе с 21-летним знакомым. Соучастника задержали через несколько часов. Полицейские изъяли из его тайников более 94 граммов мефедрона и 70,5 грамма гашиша.

Дополнительно наркотики обнаружили в местах проживания задержанных и их тайниках. Всего изъято порядка 805 граммов мефедрона и 109 граммов гашиша.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. По решению суда они арестованы.

Анар Зейналов

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