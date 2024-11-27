Квартира Максима Горького в Петербурге за год подорожала на 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге на продажу вновь выставили квартиру, в которой в свое время жил и работал писатель Максим Горький. За недвижимость в доме на Кронверском проспекте просят 90 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

В апреле 2023 года жилье выставлялось на аукцион «Литфондом» со стартовой стоимостью 75 млн рублей. Теперь же цена выросла на 15 млн рублей.

К покупке предлагается шестикомнатная квартира площадью 212 кв. метров. Из окон открывается вид на Александровский парк, Петропавловскую крепость. Автор объявления отмечает, что в XX веке квартира была одним из центров Петербургской культурной и общественной жизни, поскольку к Горькому приходили Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин, Владимир Маяковский и другие деятели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в квартиру, в которой жил филолог Борис Егоров, продают в Петербурге за 28 млн рублей.

Татьяна Титаева