Квартира Максима Горького в Петербурге за год подорожала на 15 млн рублей
В Санкт-Петербурге на продажу вновь выставили квартиру, в которой в свое время жил и работал писатель Максим Горький. За недвижимость в доме на Кронверском проспекте просят 90 млн рублей.
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
В апреле 2023 года жилье выставлялось на аукцион «Литфондом» со стартовой стоимостью 75 млн рублей. Теперь же цена выросла на 15 млн рублей.
К покупке предлагается шестикомнатная квартира площадью 212 кв. метров. Из окон открывается вид на Александровский парк, Петропавловскую крепость. Автор объявления отмечает, что в XX веке квартира была одним из центров Петербургской культурной и общественной жизни, поскольку к Горькому приходили Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин, Владимир Маяковский и другие деятели.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в квартиру, в которой жил филолог Борис Егоров, продают в Петербурге за 28 млн рублей.