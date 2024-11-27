Прокуратура проверит жилой дом в Чебоксарах из-за трещин в кладке балконов
Прокуратура Чувашии проверит жилой дом в Чебоксарах на ул. Цивильской после информации о трещинах в кладке балконов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.
Прокуратура проверит жилой дом в Чебоксарах из-за трещин в кладке балконов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В СМИ появилась информация, что в доме из-за возможного нарушения технологий строительства в течение нескольких лет появляются трещины в местах соединения балконов с основным фасадом дома.
В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства строительства, причины. Также будет дана оценка возможной угрозе для жителей Чебоксар. К проверке прокуратуры могут привлечь специалистов других ведомств.