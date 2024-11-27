Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит жилой дом в Чебоксарах из-за трещин в кладке балконов

Прокуратура Чувашии проверит жилой дом в Чебоксарах на ул. Цивильской после информации о трещинах в кладке балконов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Прокуратура проверит жилой дом в Чебоксарах из-за трещин в кладке балконов

Прокуратура проверит жилой дом в Чебоксарах из-за трещин в кладке балконов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура проверит жилой дом в Чебоксарах из-за трещин в кладке балконов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В СМИ появилась информация, что в доме из-за возможного нарушения технологий строительства в течение нескольких лет появляются трещины в местах соединения балконов с основным фасадом дома.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства строительства, причины. Также будет дана оценка возможной угрозе для жителей Чебоксар. К проверке прокуратуры могут привлечь специалистов других ведомств.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...