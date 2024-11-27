Выручка челябинского девелопера «АПРИ» выросла в 2,3 раза

За девять месяцев 2024 года выручка челябинского девелопера ПАО «АПРИ» составила 14,1 млрд руб. Это на 135% больше, чем было в январе-сентябре прошлого года. Финансовый отчет компания опубликовала на своем официальном сайте.

Объем продаж застройщика за январь-сентябрь 2024 года вырос на 31% и составил 13,45 млрд руб. В квадратных метрах рост оборота был на уровне 6%. Как отмечают в «АПРИ», увеличение выручки связано с повышением строительной готовности проектов компании. Крупнейшие проекты в структуре выручки: «Твоя Привилегия» (Челябинск) — 31%, «Притяжение» — 30%, «Парковый Премиум» — 14%, «Твоя Привилегия» (Екатеринбург) — 12%.

К 30 сентября девелопер занимал первое место в Челябинской области по объему ввода жилья с 32,8% долей рынка и объему текущего строительства жилой недвижимости с 17,58% долей рынка.

Виталина Ярховска