У Южного автовокзала хотят построить торговый объект на месте недостроя

В Екатеринбурге, у торгового центра «Мегаполис» (рядом с Южным автовокзалом) могут построить вторую очередь ТЦ на месте недостроенного объекта. Как следует из постановления, администрации города уже утвердила проект межевания территории в квартале улиц 8 Марта – Щорса – Степана Разина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В документе указано, что рядом с ТЦ отдельно выделят земельный участок, который можно использовать для строительства торгового объекта. Согласно картам, сейчас на этом месте со стороны улицы Степана Разина находится недостроенное здание. Площадь земельного участка, где возможно строительство, составляет 3, 3 тыс. кв. м.