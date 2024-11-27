Под Воронежем потушили пожар на территории автосалона группы Fresh Auto

Пожарные ликвидировали возгорание внутри технической пристройки одного из автосалонов в Рамонском районе Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет о салоне Exeed дилерской группы Fresh Auto, расположенном на Московском шоссе, 14 в поселке Солнечный.

Фото с места пожара

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Площадь пожара составила 400 кв. м. К тушению привлекались 48 человек и 15 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня сам автосалон, а также — эвакуировать из горевших помещений «несколько десятков машин». Пристройка повреждена.

Юрлицом Exeed обозначено ООО «Фреш авто газ». По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2017 году в Москве для розничной торговли легковыми автомобилям и автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Николай Байболотов, учредителем — владелец группы Fresh Auto Денис Мигаль. Выручка в 2023 году составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 73 млн руб.

За прошедшею неделю в Воронежской области 27 пожаров, в результате которых погибли три человека.

Анастасия Колпачева