За неделю при пожарах в Черноземье три человека погибли и один пострадал

За прошедшую неделю в Черноземье произошло как минимум 132 пожара, в которых три человека погибли и один пострадал. Это следует из сообщений региональных главков МЧС.

В Белгородской области зафиксировали 23 пожара, восемь из которых произошли в жилье. Подразделения МЧС 18 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Взрывотехники уничтожили 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. О погибших и пострадавших не сообщается.

В Воронежской области установлено 27 пожаров, один из которых произошел в Воронежском государственном лесотехническом университете. Спасатели ликвидировали небольшое возгорание на третьем этаже учреждения. При пожарах в Павловском и Воробьевском районах погибли три человека. Кроме того, было уничтожено четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Восемь раз подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Курской области произошло 22 пожара. 109 раз подразделения МЧС выезжали на вызовы о тревоге и 30 раз привлекались к ликвидации последствий автомобильных аварий. О пострадавших и погибших не сообщается.

В Липецкой области ликвидировали 21 пожар. В Липецке в результате возгорания в квартире пострадала девочка 2009 года рождения. С термическим ожогом нижних конечностей и левой кисти она была отправлена в областную детскую больницу. Кроме того, пожарным удалось спасти одного человека. Еще три раза подразделения МЧС привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В Орловской области зарегистрировали 16 пожаров. Погиб один человек. 49 раз подразделения МЧС выезжали на различные происшествия и помощь населению.

В Тамбовской области зафиксировали 23 пожара. О пострадавших, погибших и других происшествиях не сообщается.

Неделей ранее в Черноземье произошло как минимум 143 возгорания, в результате которых девять человек погибли и девять пострадали.

Анастасия Колпачева